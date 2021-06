Morata shock: “Minacce e insulti verso la mia famiglia dopo il match contro la Polonia. Mi sono isolato da tutto”

L’Europeo di Alavaro Morata sta vivendo momenti difficili, un gol contro la Polonia, ma diverse occasioni sprecate oltre al rigore sbagliato. Le critiche non sono mancate, ma si è anche andato oltre, come Morata stesso ha raccontato a Radio Cope: “Ho passato 9 ore senza dormire dopo la partita contro la Polonia. Ho ricevuto minacce e insulti verso la mia famiglia, persone che speravano che i miei figli morissero. Ho passato qualche giorno isolato da tutto. Forse non ho fatto il mio lavoro come avrei dovuto e capisco le critiche per non aver segnato, ma vorrei che le persone si mettessero nei miei panni e immaginassero cosa signica ricevere minacce e sentire qualcuno che spera che i tuoi figli muoiano. Ogni volta che entro in stanza sposto il telefono altrove. Ma le minacce arrivano comunque a mia moglie”.

Foto: Twitter personale