Morata: “Ronaldo al Real? Non ne parliamo, siamo entrambi felici alla Juve”

Alvaro Morata, dal ritiro della Nazionale spagnola ha parlato a El Larguero toccando diversi temi legati all’attualità del mondo bianconero, su tutti il futuro suo e quello di Cristiano Ronaldo: “Se credo ad un suo ritorno al Real Madrid? “Sono sincero, parliamo di tutto ma non di calcio. Stiamo tanto insieme sul campo parlando di pressing e tattica, poi quando usciamo non parliamo di calcio. Parliamo di attualità, del mondo, delle cene… Non sembra tranquillo? Magari dà questa sensazione perché è uno abituato a giocare le finali di Champions. Ma sarebbe stato uguale in un altro club, non è un problema della Juve. E’ contento del gruppo ma è uno abituato a vincere, quindi è normale che sia arrabbiato. Io penso sia felice alla Juventus e voglio che resti perché la Juventus deve avere i migliori al mondo”.

Infine sul suo futuro: “Quando sei in prestito e ci sono tanti club la tua opinione conta poco… Ero felice all’Atletico, sono felice alla Juventus. Ho un contratto, alla fine dell’anno mi diranno qualcosa a riguardo. Per ora non ho parlato con la società di questo. Io sono felice alla Juventus, siamo all’inizio di un nuovo progetto e sono felice lì”.

Foto: Twitter Juve