Il nuovo Morata, rinato in casa Atletico e la Juve nel mirino

Alvaro Morata aveva proprio voglia di cambiare aria. E il trasferimento all’Atletico Madrid gli sta facendo davvero bene. Considerava il Chelsea un capitolo chiuso, almeno per questa stagione, voleva soprattutto cancellare le difficoltà emerse nell’ultimo periodo. L’Atletico gli ha restituito tutto questo, la doppietta di ieri in casa della Real Sociedad è l’anticamera della felicità, ma soprattutto della serenità. Ora Morata mette la sua vecchia Juve nel mirino: crescono a dismisura le percentuali che possa essere titolare il 12 febbraio, nel ritorno degli ottavi. La squalifica di Diego Costa gli spalanca le porte, il recente stato di forma è un motivo in più per prenotare un posto accanto a Griezmann.

Foto: Marca