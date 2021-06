Morata: “Qua aspettano che perdiamo per tirarci di tutto addosso. Di solito in queste competizioni c’è unità”

Alvaro Morata si è sbloccato segnando l’unico gol della Spagna in questo momento. L’attaccante della Juve ha parlato a Sky Sport: “Non mi interessa del gol di oggi se non arriva la vittoria. Non possiamo stare a sentire quello che dicono su di noi, non aspettano altro per tirarci di tutto addosso. Di solito in queste competizioni la Nazione si unisce con i giocatori, qua non è così. So che prima di noi c’erano dei geni che hanno vinto tutto. Dobbiamo andare avanti per la nostra strada”.

Foto: Twitter personale