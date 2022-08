Morata, proprio lui: è suo il gol che sblocca Juve-Atletico Madrid

Alvaro Morata ha aperto le marcature nell’amichevole tra Juventus e Atletico Madrid, originariamente in programma a Tel Aviv ma disputata alla Continassa per motivi di sicurezza. L’attaccante spagnolo, che fino a pochi mesi fa vestiva la casacca bianconera, ha “punito” la squadra di Allegri con il classico gol dell’ex. Servito in profondità da Joao Felix, lo spagnolo ha beffato Szczesny, portando avanti i “Colchoneros” di Simeone. L’allenatore della Juve non si è ancora arreso all’idea di privarsene, e in effetti ha spinto sempre la dirigenza affinché possa tornare a Torino, ma per il momento l’Atletico continua a far muro.

Foto: Twitter Juventus