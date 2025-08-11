Ora è ufficiale: Morata ha risolto il prestito col Galatasaray

11/08/2025 | 09:50:08

Il nome di Alvaro Morata orbita da settimane nell’universo Como. Ne abbiamo parlato da tempo, oggi però si è arrivati allo step successivo: l’attaccante si è liberato dal Galatasaray in cambio di un indennizzo di 5 milioni di euro. Di seguito il comunicato della società turca: “Il contratto tra il calciatore professionista Alvaro Borja Morata Martin, il suo club AC Milan S.p.A. e la nostra società è stato risolto di comune accordo. In base all’accordo raggiunto, AC Milan S.p.A. verserà alla nostra società un indennizzo pari a 5.000.000 EUR. Inoltre, il calciatore ha rinunciato ai propri crediti per un importo pari a 651.562 EUR”.

Foto: X Galatasaray