Morata: “Mi sento desiderato. Non ho più 20 anni, sono completo”

Doppietta per lui, e Alvaro Morata si gode il momento – da urlo – con la maglia della Juventus. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in Champions League, ha parlato così: “Uno quando fa un percorso nella carriera, nella vita, impara di tutto. L’ho detto quando sono arrivato, mi sento molto più completo e soprattutto gli anni passano. Adesso non ho più vent’anni e tutto quello che ho passato, male e bene nella mia carriera, mi è servito per imparare. Le motivazioni sono quelle di ogni giocatore. Alla Juve mi sento voluto, desiderato. Qui ho tutto quello di cui ho bisogno e ho anche tanti margini di miglioramento. Se continuiamo così, arriviamo lontano. Ronaldo? E’ un grande compagno, si fa voler bene da tutti, aiuta tutti, parla con tutti. Mi sento bene, dopo un periodo di adattamento abbiamo ritrovato le vittorie. Tre punti fuori casa in Champions ci rendono contenti.”

Foto: twitter Juve