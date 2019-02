Morata lancia l’Atletico Madrid: primo gol ed esultanza ironica verso il VAR

Alvaro Morata grande protagonista nella vittoria dell’Atletico Madrid, che batte per 2-0 al Wanda Metropolitano il Villarreal nel match valido per la 25esima giornata di Liga. I Colchoneros di Simeone trovano il vantaggio proprio con l’attaccante spagnolo e chiudono i conti all’87esimo con il gol di Saul. Per Morata si tratta del primo sigillo con la maglia dell’Atletico, una perla che il classe ’92 ha festeggiato in modo piuttosto particolare: dito sull’orecchio mimando l’auricolare e il possibile intervento del VAR che, in questo caso, non c’è stato. Il motivo? Le reti messe a segno ultimamente dall’attaccante spagnolo, ultima quella in Champions contro la Juventus, erano state annullate proprio dall’intervento del VAR.

Foto: Twitter ufficiale Liga