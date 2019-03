Morata, la moglie: “Insulti e minacce di morte sui social, anche ai nostri figli”

La moglie di Alvaro Morata si sfoga. Alice Campello, compagna dell’attaccante dell’Atletico Madrid, dopo il ko per 3-0 in casa della Juve è stata bersagliata da numerosi insulti e minacce. “Non hai idea dei messaggi che mi sono arrivati insultando i miei figli, cosa da brividi – ha rivelato la moglie di Morata su Instagram – Il calcio dev’essere una cosa che unisce, una cosa che da emozioni belle ma che si limiti ad essere uno sport e non sorpassi la linea. Mi sono vergognata per tanta gente ieri… La dignità io la continuò ad avere ogni giorno anche se una partita di calcio l’abbiamo persa (complimenti a voi) ma tutta la gente che ci ha insultato ieri l’ha persa. Vorrei pubblicare alcune cose ma mi vergogno davvero per loro”. In alcuni commenti riportati nell’ultimo post, la Campello parla anche di offese e auguri di morte proprio ai piccoli figli della coppia.

Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid