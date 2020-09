Morata: “La Juve è l’occasione della vita. Sono qui per vincere”

Oggi è il giorno di Alvaro Morata in casa Juventus. L’attaccante è stato presentato in conferenza stampa per la sua seconda esperienza a Torino:

“Essere qui un’altra volta è molto bello – ha detto lo spagnolo -. Ora sono più grande sia come persona che come giocatore. Questa è l’opportunità della mia vita. Vedere Pirlo come allenatore è stato bellissimo. L’avevo indovinato prima, perché lui è fatto per questo, la Juve ne ha bisogno e sono felice di essere qua con lui. Dopo i primi due allenamenti sono subito rimasto impressionato da come gestisce il gruppo, sa come giocare bene con la palla. Sono sicuro che faremo bene. Sono pronto per giocare e per fare qualsiasi cosa mi chieda l’allenatore. Voglio vincere e vorrei fare 35 gol.

Se la Juve è il mio sogno? Io ho sempre detto che il mio sogno era giocare con l’Atletico Madrid. Qui hanno puntato su di me quando ero ragazzo, quindi sono molto grato. Sono al posto giusto nel momento giusto. Il ricordo più bello di quando ero qua è mia moglie, oltre ai trofei vinti, che sono indimenticabili.

Il rapporto con Ronaldo? Conosco bene Cristiano, sia come giocatore che come persona. Ho sempre avuto un bel rapporto con lui, mi ha detto che era felice che mi trovassi qui.

Quando sono andato via non dipendeva da me. Il contratto va rispettato. Prima di tornare ho parlato con tutti e ho visto che c’era questa possibilità. All’Atletico sono stato felice, non dimentico ciò che ho fatto, ma ora sono qua e l’importante è questo. Ho sempre sentito la fiducia di questa società, anche quando non c’ero.

La Champions è un trofeo importantissimo. Ci arriviamo vicini da anni e prima o poi la vinceremo, speriamo quest’anno. Dobbiamo lavorare tanto. Rivincere il campionato non sarà facile, perché confermarsi è difficile e ci sono tante contendenti”.

Foto: Twitter Juventus