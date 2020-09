Morata-Juve, le verità dalla Spagna. E quelle dall’Italia

Alvaro Morata alla Juve: alle 12,46 Deportes Cuatro ha rilanciato la pista relativa all’attaccante in trattativa per tornare in bianconero, apertura al prestito con diritto di riscatto – 10 di prestito più 45 di riscatto, come riportato da Cope. Una soluzione che permetterebbe di accogliere Luis Suarez, come raccontato poco fa dal Mundo Deportivo. Di sicuro la fonte Deportes Cuatro va citata per correttezza, ma non è una notizia di primissima mano. Avevamo accostato Morata alla Juve in più occasioni: la prima volta il 10 agosto, poi anche il 26 agosto quando avevamo parlato della Juve in attesa del sì di Dzeko (che poi sarebbe arrivato) con la possibilità di prendere un altro attaccante, Morata oppure Kean. Nel frattempo Dzeko e Milik-Roma sono due discorsi di sicuro ancora in piedi, nel bailamme in corso per assicurare subito almeno una punta a Pirlo. E Morata resta una possibilità, senza dimenticare che la priorità ha un nome e un cognome: Edin Dzeko. Nel pomeriggio possibilità sviluppi legati alla situazione Milik-Napoli, con la Roma in attesa.

🚨🚨🚨 NOTICIA | #DeportesCuatro 💣Álvaro Morata se marcha CEDIDO a la Juventus 💥El Atlético facilita su deseo de volver a Italiahttps://t.co/LWq7WKz2FK — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) September 21, 2020

