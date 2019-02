Morata: “Juve favorita per la Champions, c’è solo un modo per batterla. Bonucci? Se dovesse prendermi a calci…”

Alvaro Morata, ex attaccante della Juve e ora all’Atletico Madrid, ha rilasciato una lunga intervista ad AS in vista della sfida di stasera. Ecco i passaggi più significativi “So bene che vincere la Champions all’Atletico non è come farlo in altre squadre. Ma prima bisognare battere la Juventus. L’unico modo per fare una grande partita è quello di esprimere un buon gioco, anche al ritorno, perché sappiamo che l’Allianz Stadium è uno stadio difficile. So che non sono stati contenti di averci pescato al sorteggio. Loro sono i favoriti per la vittoria finale. Bonucci ha detto che mi darà calci in campo? Se dovesse succedere, sarebbe una cosa buona per me perché vorrà dire che giocherò… Non ho mai avuto problemi con CR7. Se dovessi segnare? La prima rete con l’Atletico non potrei non festeggiarla. Soprattutto oggi al Wanda Metropolitano. Forse il discorso sarebbe diverso a Torino, lì credo che non esulterei per rispetto dei tifosi”.

Foto: Marca