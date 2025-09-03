Morata: “Io a fine ciclo con la Spagna? Non ci penso. Ho attraversato la depressione, mi ha fatto rifletere”

03/09/2025

Intervenuto in conferenza stampa, Alvaro Morata ha parlato dal ritiro della Spagna: “Mi sento bene. Non vedo l’ora di giocare con la Nazionale, come sempre. Non è mai facile partecipare a un Mondiale, anche se dall’esterno sembra così. Abbiamo esempi che dimostrano che non è così. Sto andando molto bene e sono felice di essere qui. Ho passato così tante cose che domani potrei avere un infortunio o qualcosa del genere. Non ci penso, scendo in campo con entusiasmo per rappresentare il mio Paese, che è la cosa migliore che mi sia mai capitata come calciatore. Domani dovremo dare il 100%. Ho passato così tante cose che domani potrei avere un infortunio o qualcosa del genere. Non ci penso, scendo in campo con entusiasmo per rappresentare il mio Paese, che è la cosa migliore che mi sia mai capitata come calciatore. Domani dovremo dare il 100%. La cosa migliore che abbiamo è che siamo una grande squadra. Nel corso della mia carriera ho avuto qui grandi giocatori che non hanno giocato sempre in nazionale, come David Silva o Cesc Fabregas, ma non ho mai visto una faccia cattiva, loro sono stati degli esempi. Essere qui è una benedizione, non potrei prenderla male”.

