Morata, il mercato, la pressione e il momento più difficile

08/11/2025 | 20:38:04

Alvaro Morata è stato uno dei colpi di mercato più importante nell’ultima, faraonica, campagna acquisti del Como. Morata è arrivato alla corte di Fabregas dopo un’autentica telenovela, alla fine sono stati raggiunti gli accordi sia con il Milan che con il Galatasaray. La formula del riscatto obbligato è la conferma di quanto il Como punti su un attaccante che ha sempre offerto un rendimento di buonissimo livello. Ma nelle ultime partite ha fatto la differenza il nervosismo che la sosta in qualche modo dovrà stemperare. Il rigore conquistato e sbagliato a Napoli, l’insofferenza manifestata contro il Cagliari (sua vittima preferita) durante la sfida con Mina al punto da chiedere e ottenere la sostituzione sfilandosi la fascia di capitano, sono la sintesi di un momento delicato. Il Como ha aspettato Morata per lunghe settimane, non mette in discussione l’investimento ma confida che molto presto il centravanti spagnolo possa sbloccarsi e uscire dal tunnel dell’astinenza.

Foto: Instagram Como