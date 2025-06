Morata: “Futuro? Mi piacerebbe tornare in Spagna. Ma ho un contratto”

02/06/2025 | 20:10:21

Alvaro Morata ha un sogno. Chiudere la carriera al Getafe, dove ha mosso i primi passi prima di andare alla Cantera del Real Madrid. Intervisto da Jugones, l’attaccante di proprietà del Milan ha parlato della sua situazione in Turchia e del suo prossimo futuro.

Queste le sue parole: “Il mio futuro? Vorrei tornare in Spagna e direi il Getafe. Ma ho ancora sei mesi di prestito al Fenerbahce ma non so cosa succederà. Vorrei tornare in Spagna. Sceglierò ciò che renderà più felice la mia famiglia”.

