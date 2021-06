Morata: “Futuro? La Juve mi ha già chiamato”

In una intervista rilasciata ad AS, l’attaccante della Juventus e della Nazionale spagnola, Alvaro Morata, ha avuto un breve passaggio sul futuro, lasciando intendere che sarà ancora un giocatore bianconero.

Queste le sue parole: “Cosa farò dopo l’Europeo? Mi hanno chiamato dalla Juve in questa settimana, ho già parlato col direttore sportivo. Finché le cose non saranno ufficiali però non posso dire nulla”.

La Juve dovrebbe rinnovare il prestito dall’Atletico Madrid per un altro anno, per 10 milioni di euro.