Morata pentito: “Fonseca mi chiamava tutti i giorni. Ma anche Simeone mi amava”

L’attaccante della Spagna e del Galatasaray Morata è tornato a parlare. Il classe ’92 lo ha fatto attraverso un’ intervista a El Larguero su Cadena SER, dove ha spiegato i motivi che lo hanno visto lasciare l’Atletico Madrid: “Credo che la scorsa estate avrei dovuto riflettere di più sul lasciare o meno l’Atletico Madrid.Quando non ti senti bene in un certo momento della tua vita, prendi decisioni sbagliate sotto ogni aspetto. Ormai le cose non si possono più cambiare ed oggi sono molto felice. Se potessi tornare indietro, probabilmente non prenderei quella decisione. Oggi mi rendo conto di non essere riuscito a vedere la realtà. Eravamo campioni d’Europa e all’Atletico c’erano sempre più persone che mi amavano e riuscivano a capirmi”. Sul passaggio al Milan: “Quando attraversi momenti difficili, vedi le cose sotto una luce grigia anche se hai persone intorno che ti amano e ti dicono che sbagli. Durante gli Europei questa cosa mi ha dato fastidio, poi si è presentata l’occasione Milan. L’allenatore mi chiamava tutti i giorni, avevo bisogno di sentirmi amato ed apprezzato. Oggi guardandomi indietro mi rendo conto che anche Simeone mi amava. Mio padre ed il mio agente mi hanno detto che mi sbagliavo”. Si è poi espresso sui possibili scenari futuri: ““Se mi vedo in Arabia Saudita?Non posso dire nulla, non so cosa mi riserva il futuro. Magari avrò l’opportunità di tornare in un’altra grande squadra che ha bisogno di un attaccante esperto”.

Foto: X Galatasaray