Morata: “Era una partita da vincere. Sappiamo di aver fatto un passo avanti come squadra”

Alvaro Morata, attaccante della Juventus, ha parlato a Mediaset dopo il pareggio con il Villarreal.

Queste le sue parole: “Io sto bene, mi dispiace perchè era una partita da vincere, penso che abbiamo fatto un grande sforzo, abbiamo avuto un paio di occasioni. Così è il calcio, sappiamo che loro giocano un bel calcio. E’ stata una partita molto fisica, anche loro hanno fatto una grande partita sotto questo aspetto, la qualificazione è ancora tutta da decidere”.

Il calo nel secondo tempo: “E’ normale, veniamo da tante partite, abbiamo fatto grandi sforzi e adesso bisogna subito recuperare e mettere la testa al campionato. Sappiamo di aver fatto un passo in avanti come squadra, come gruppo, affrontiamo le difficoltà in modo diverso e dobbiamo continuare così”.

Foto: Twitter Juventus