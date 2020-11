Morata: “E’ un gran momento, la continuità è importante. Bomber per la Spagna? Eccomi”

Alvaro Morata è l’uomo del momento in casa Juve e ritrova la Nazionale spagnola meritatamente. L’attaccante bianconero, in vista della sfida di Nations League con la Svizzera, parla del suo momento.

Queste le sue parole: “Sto bene. Sono in un buon momento e ho fiducia. Il gol è una questione di buttare la palla dentro. Arriverà il momento anche in Nazionale. Sarà la seconda volta in carriera che gioco più di 60 minuti per sei partite di seguito. La continuità è importante per tutti i giocatori e alla Juve sto avendo la continuità che desideravo da tempo. Sono la stessa persona e lo stesso giocatore di sempre, forse più maturo, cosa che con gli anni si ottiene. Cambia solo essere o non essere in campo, negli altri anni non avevo avuto questa continuità, anche alla Juve la prima volta non ero così continuo, ma avevo anche 19 anni. Più giochi, più sei tranquillo e più riesci a pensare a cosa fare quando hai la palla. Alla Spagna manca un bomber? Penso di poter essere io quel giocatore”.

Foto: Twitter Juventus