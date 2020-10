Morata e i gol annullati in fotocopia: una questione di millimetri

Centimetri? Millimetri? E’ questione di un nulla, di un’unghia. Si chiude una serata amara per Alvaro Morata: oltre alla sconfitta contro il Barcellona, c’è la beffa dei tre gol annullati per fuorigioco con l’intervento del VAR. Non uno, non due, bensì tre gol che pesano come un macigno visto il risultato finale. Ma lo spagnolo, anche se in “negativo”, ha riscritto la storia della Champions League. Infatti è la prima volta da quando c’è il Video Assistant Referee che a un calciatore vengono annullate tre reti nella stessa gara, tutte e tre per offside. Ma non finisce qui, perché per Morata non c’è la gioia nemmeno in campionato visti i gol annullati contro Crotone (il primo dei cinque) ed Hellas Verona. Due gol annullati in Serie A che sono la fotocopia del terzo gol di oggi segnato nella ripresa contro i catalani. Una serata indimenticabile, con un nuovo soprannome: Al-Var- o Morata. E la Juve resta senza un pizzico di fortuna.

Foto: twitter Juve