Morata e Dybala al J Medical per valutare i rispettivi infortuni: le ultime

Nonostante la bella vittoria contro la Samp, in casa Juve non c’è troppa aria di vesta. Gli infortuni di Dybala e Morata, infatti, stanno causando grande preoccupazione in tutto l’ambiente bianconero. I due attaccanti, in questi istanti, sono al J Medical per una visita di controllo che fornirà, probabilmente, uno quadro più preciso dei rispettivi guai muscolari. Seguiranno aggiornamenti sulle loro condizioni.

Foto: Twitter Juventus