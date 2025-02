Una grande accoglienza per Alvaro Morata. I tifosi del Galatasaray aspettavano con ansia il suo arrivo e non vedono l’ora che l’affare diventi ufficiale. In mattinata il club turco, tramite una nota, aveva avvisato tutti dell’avvio delle trattative ufficiali per portare l’attaccante spagonolo tra le fila giallorosse, ma adesso l’annuncio sembrerebbe essere ad un passo.

FOTO: Instagram Galatasaray