Morata: “Depressione? Rodri spesso mi chiede come sto. Persi un sonnifero mentre giocavo con Grimaldo”

14/06/2025 | 15:45:40

Morata è tornato a parlare della sua battaglia personale con la depressione nel documentario a lui dedicato “Morata: No sabies quié soy”, andato in onda su Movistar +: “Rodrigo, Carvajal, il dottor Celada, i fisioterapisti… tutti. Tutti quelli che mi sono vicini. Sanno che si vede quando qualcosa non va. Rodrigo mi racconta che c’è stato un momento in cui stavamo litigando a metà per una partita a ping-pong. A volte si prende il tempo di mandarmi un messaggio, di controllare come sto, e questo è tutto ciò che mi rimane. Ho dovuto affrontare una situazione davanti a tutti, e poi altre da solo. Quando ho preso un sonnifero mentre Grimaldo giocava alla PlayStation, hanno iniziato a capire cosa mi stava succedendo, che ero sotto farmaci. Ma c’erano due momenti: quando ero con i miei compagni di squadra e quando ero da solo”. Sull’appoggio della famiglia: “Mia moglie e i miei figli mi incoraggiano a continuare a lottare, ma non si tratta più di questo. So cosa ho passato e lo rifarei mille volte. Sto invecchiando e bisogna riflettere sulle cose, con calma e freddezza. Quando ho sbagliato il rigore domenica le ho parlato, e quello che bisogna fare è riflettere”.

Foto: Instagram Morata