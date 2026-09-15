Morata: “Conte? Non ci fu grande sintonia, con lui ho vissuto un momento complicato”

15/09/2026 | 18:20:30

Intervistato da El partidazo de cope, Alvaro Morata si è raccontato: “Per quale squadra tifo? Sono un tifoso dell’Atletico de Madrid…è una cosa che non mi sono mai preoccupato di nascondere. Ho avuto la fortuna di lavorare con alcuni dei migliori allenatori al mondo, amo molto Simeone e Mourinho mi ha fatto esordire. Il rapporto con Conte? Era l’anno dei Mondiali e a Torino non vivevo un periodo particolarmente felice anche per via di un infortunio, non ci fu grande sintonia. Capita, ognuno ha la sua personalità, ma a dire il vero non mi ha aiutato molto. È comunque una persona fantastica, mi ha dato una grande opportunità, ma non posso negare che sotto la sua gestione ho vissuto un periodo molto complicato”.

foto insta como