Morata: “Col Benevento in campo con determinazione e voglia di vincere”

A JuventusTV ha parlato Morata. Ecco le parole della punta juventina prima di Juventus-Benevento: “La partita di oggi è importante come tutte quelle da qui alla fine del campionato. Dobbiamo scendere in campo con la voglia di vincere e con la determinazione di una squadra che crede nel titolo e in tutti i suoi obiettivi”.

Foto: twitter Juventus