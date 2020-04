Morata: “Chiellini e Ramos sono due difensori molti duri, ma ecco chi è il più tosto che ho affrontato”

Intervistato dal quotidiano spagnolo AS, l’attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid, Alvaro Morata, ha voluto parlare dei difensori più difficili e tosti che ha dovuto affrontare in carriera: “Giorgio Chiellini. Non so se lo fa apposta, ma se gli vai incontro fisicamente ti distrugge sempre. Anche Sergio Ramos è un difensore molto rude, ma quando corri contro Virgil van Dijk, ti ​​sembra di andare addosso ad una montagna enorme.”

Foto: MARCA