Morata-Bentancur-Nandez: le ultime sulla Juve

Alvaro Morata si sarebbe già aspettato un’irruzione del Barcellona, a maggior ragione dopo la decisione della Juve di uscire allo scoperto e chiudere l’operazione Vlahovic. Ma il Barcellona ha altri problemi, la partita resta ancora aperta ma Morata deve portare pazienza. E non è scontato che la sua pazienza porti a un esito positivo perché il Barcellona ha fretta e punta altre piste (per esempio Aubemeyang come raccontano dalla Spagna). Centrocampo: non ci sono novità sostanziali su Arthur, serve un’offerta vera dell’Aston Villa per Bentancur. E Nandez è in attesa di sviluppi. Con il Cagliari potrebbe essere coinvolto Kaio Jorge che la Juve potrebbe mandare in prestito se Morata restasse.

FOTO: Twitter Juve