Morata annuncia la fine del suo matrimonio: “Incomprensioni continue. Chiediamo rispetto”

Alvaro Morata, pochi giorni fa ufficializzato come nuovo giocatore del Milan, ha annunciato questa mattina sul proprio profilo Instagram la fine del suo matrimonio, una delle favole d’amore più seguite in tutta Europa. Questo il post del giocatore: “Dopo un periodo di riflessione, Alice e io abbiamo preso la decisione di separare i nostri cammini. Una relazione meravigliosa e di rispetto reciproco in cui ci siamo voluti bene e aiutati moltissimo l’uno con l’altra. Sono stati anni meravigliosi, il frutto dei quali sono stati i nostri quattro figli, senza dubbio la cosa migliore che abbiamo mai fatto. È una decisione dolorosa, per la quale chiediamo rispetto ed empatia. Non inventate storie per un minuto di protagonismo, perché ripeto: non c’è stata in nessun momento una mancanza di rispetto, soltanto molte incomprensioni continue che a poco a poco rovinano le cose. Alice avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e tutto quello che abbiamo vissuto assieme è stato incredibile e un grande insegnamento”.

Foto: Instagram Morata