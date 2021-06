Morata: “Anno complicato alla Juve. Futuro? Ci pensa il mio agente, io sono tranquillo”

Alvaro Morata, dal ritiro della Spagna, si è soffermato anche sul suo futuro. Il giocatore, nel corso di un’intervista a Radio Marca ha ammesso. “Alla Juventus è stato un anno complicato, ma sono stato convocato e ora darò tutto per vincere con la nazionale. Futuro? Non lo so. Io sono qui. Juanma (il suo agente, ndr) è colui che si occupa di tutto. Non ho notizie e domani potrebbe chiamarmi e dirmi: ‘Devi giocare qui’. Abbiamo una casa a Madrid e lì stiamo molto bene. Negli ultimi 6-7 anni, è l’estate in cui sono più tranquillo. Quando decideranno, lo sarò ancora di più”.

FOTO: Twitter Juve