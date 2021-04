Morata all’intervallo: “Non mi interessano le critiche. Ora le avversarie vengono qui e sanno che è difficile portare a casa punti”

Alvaro Morata, autore del secondo gol della Juventus contro il Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky al 45′: “Non ci sono state difficoltà per il gol, sto facendo tanto lavoro per la squadra, quello che si vuole vedere lo si vede, non mi interessano le critiche. Questo è un gol in più. Sono un po’ di partite che giochiamo bene, da quando siamo tornati dalle nazionali. Contro il Torino, il Napoli, abbiamo fatto un buon primo tempo, sappiamo che i risultati arrivano con queste prestazioni. Abbiamo perso tanti obiettivi per piccoli errori, siamo la Juve e dobbiamo giocare sempre così. Le squadre avversarie ora vengono qui nel nostro stadio e capiscono che è difficile portare via qualcosa”.

Foto: Instagram Juventus