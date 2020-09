Morata alla Juve è una sorpresa solo per chi mai l’aveva considerato

Alvaro Morata torna alla Juve, con la soddisfazione di chi sente di essere rientrato a casa. Era l’unica alternativa credibile a Dzeko, quindi la sorpresa può essere per chi non l’aveva mai considerato in orbita bianconera. Le motivazioni sono molto importanti, all’Atletico Madrid si sentiva chiuso e poco utile alla causa. Il lavoro fatto dalla Juve, sottotraccia e che vi abbiamo raccontato, era propedeutico rispetto alla possibilità che si potesse inceppare qualcosa in chiave Dzeko. L’intoppo è arrivato, la Juve si è fatta trovare pronta, pur non essendo Alvaro la prima scelta. Ma di sicuro un matrimonio bis voluto dal club e dallo stesso attaccante, con caratteristiche agli antipodi rispetto a quelle di Dzeko. Ecco Morata, dunque, una sorpresa solo per chi (tra un Giroud in arrivo e un Cavani contattato) mai l’aveva considerato.

Foto: Twitter Juventus