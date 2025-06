Morata: “Al Milan sono successe cose che non mi erano mai capitate in carriera”

03/06/2025 | 09:34:49

Intervistato da La Gazzetta dello sport, Alvaro Morata è tornato a parlare della sua esperienza al Milan: “Sono successe cose che non avevo mai vissuto in carriera e che preferisco tenere per me, non mi sentivo più a mio agio e prima di diventare un problema me ne sono andato. Allegri lo sento spesso per il rapporto che ci lega. Tare l’ho visto un paio di volte a cena con amici ma niente di più. Sono contento per loro e per il Milan: sono grandissimi professionisti e se li hanno presi vuol dire che il Milan vuole tornare subito a vincere e a essere importante e spero che gli vada tutto alla grande. Di me però non so nulla, ma a Istanbul sto bene”.

Foto: X Galatasaray