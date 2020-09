Morata al J Medical per le visite

Dopo l’arrivo, le visite mediche. Alvaro Morata è al J Medical per svolgere test di rito, poi potrà firmare il suo nuovo contratto con la Juventus. Decine di tifosi sono in fila per riabbracciare l’attaccante, già bianconero dal 2014 al 2016.

Foto: Facebook Juventus