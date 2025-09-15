Morata: “Abbiamo pareggiato una partita che dovevamo vincere. Fallo di Ramon non da rosso”

15/09/2025 | 23:50:58

Alvaro Morata, attaccante del Como, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Genoa.

Queste le sue parole: “Abbiamo pareggiato una partita che era da vincere. Abbiamo perso due punti. A livello personale non capisco quella situazione. Ho grande rispetto per gli arbitri ma con il Var non capisco come si possa continuare nella decisione di dare rosso. Non è rosso, è fallo sì ma da giallo. Se rivedi l’azione capisci che non prende la caviglia. Ci sono molte cose peggiori ma siamo tutti umani e anche noi potevamo fare più gol nel primo tempo”.

Hai parlato con Ramon? “Gli ho detto che secondo me è stato uno dei migliori in campo. Deve stare sereno perché è un’azione di gioco, dalla panchina tutti gli chiedevamo di far concludere l’azione. Loro diranno che è rosso sempre, per noi invece no ed è giusto che sia così ma andava rivisto”.

Foto: Instagram Como