Mora: “Sono felice del trasferimento alla Roma. Dybala? È una persona umile, sono grato di poter giocare al suo fianco”

23/09/2026 | 22:01:53

L’esterno della Roma, Rodrigo Mora, ha parlato ai microfoni di Canal 11. Queste le sue parole:

“Il trasferimento alla Roma? È stato un cambiamento importante. Ho vissuto 19 anni a Porto e ne ho trascorsi 10 giocando nel Porto. È una cultura diversa, ma sono felice del trasferimento. Perché questa scelta? Sapevo di aver bisogno di una nuova sfida nella mia vita. Sono grato per tutti questi anni, ma era quello che volevo: una nuova sfida in un campionato competitivo come quello italiano. Dybala? È una persona che guardavo quando ero bambino e adesso poter giocare, allenarmi al suo fianco e vedere le cose che fa, che in pochi riescono a fare. È una persona umile e mi ha aiutato molto in questo mio inizio alla Roma. Mi piace sia come giocatore sia come persona. Sono grato di poter giocare al suo fianco”.

Foto: sito Roma