Il nuovo acquisto del Monza, Warren Bondo, è arrivato in serata all’aeroporto di Linate. Il centrocampista classe 2003, arriva a parametro zero dopo l’ultima esperienza con il Nancy in Ligue1 e domani effettuerà le visite mediche e firmerà con il club brianzolo.

Si tratta di un colpo in prospettiva per Galliani, con il 18 che comunque è già una piccola stella dell’Under 17 della Nazionale francese.