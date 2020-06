Monza, Vicenza, Reggina: domani giorno chiave per la B. Ma il mercato è già partito

Domani è un giorno chiave per Monza, Vicenza e Reggina.

Il Consiglio Federale dovrebbe sancire la promozione delle tre squadre che hanno occupato a lungo la prima posizione della classifica, poi verrà presa una decisione anche relativamente a playoff e playout. E’ un passaggio fondamentale dopo la strategia contraddittoria del presidente Ghirelli, troppi presidenti che hanno parlato a vuoto e che in Serie C hanno cambiato spesso idea dalla sera alla mattina. Nel frattempo il mercato di Monza, Vicenza e Reggina è già partito da un pezzo: Galliani ha già l’accordo con il centrocampista Barberis, in scadenza di contratto a Crotone; l’ambizioso club di Rosso segue attaccanti dei livello come Jallow; in Calabria gli amaranto aspettano Menez e hanno in mente altre operazioni, c’è una città intera che ha saputo isolare qualche voce fuori dal coro, amante del pettegolezzo, la stessa che non ha capito come una stagione da record vada soltanto celebrata e festeggiata.

Domani, dunque, giorno chiave per tre città, per tre club, per tre tifoserie in religiosa attesa. La Serie B è un copia-incolla, quello sì, che tre città hanno voglia di fare una volta che arriverà il comunicato ufficiale.