Monza-Torino, le ultimissime sulle probabili formazioni

Inter, Milan ma anche Monza. Il sabato della prima giornata di Serie A mette in programma anche la sfida della squadra di Stroppa contro il Torino di Juric. Fischio d’inizio che arriverà alle 20.45 al U-Power Stadium. In attesa di comprendere quali saranno le scelte ufficiali dei due tecnici, ecco le probabili formazioni:

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, Ranocchia, Carboni; Birindelli, Valoti, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Gytkjaer, Caprari. All. Stroppa.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Seck, Radonjic; Sanabria. All. Juric.

