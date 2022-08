Partita tirata tra Monza e Torino. La prima frazione di gioco è stata decisiva dalla rete di Miranchuk propiziata dal pasticcio difensivo di Pablo Marì. Era una gara che si poteva sbloccare solo con un episodio, e così è stato. Adesso gli uomini di Stroppa sono chiamati alla rimonta per non “steccare” la prima in Serie A.

Foto: Instagram Torino