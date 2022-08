Monza-Torino, le formazioni ufficiali

Prima storica stagione in Serie A per il Monza di Giovanni Stroppa. I brianzoli, in questa prima giornata di campionato, ospitano il Torino di Ivan Juric. Ecco le scelte dei due tecnici:

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marí, Carlos Augusto; Birindelli, Ranocchia F., Barberis, Valoti, D’Alessandro; Caprari, Petagna. All. Giovanni Stroppa

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Adopo, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Aina; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. All. Juric

