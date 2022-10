Un Monza in ripresa e uno Spezia in cerca di punti. Ecco come scenderanno in campo le due squadre:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Gytkjaer.

Allenatore: Raffaele Palladino.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Agudelo, Bastoni; Gyasi, Nzola.

Allenatore: Luca Gotti.

Foto: facebook Serie A