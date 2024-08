Monza, sospiro di sollievo per Sensi: forte contusione al costato

Sospiro di sollievo per Stefano Sensi. Il centrocampista del Monza, titolare nel match valido per il Trofeo Silvio Berlusconi contro il Milan, è uscito al 22′ per dopo aver preso una forte botta al costato in uno scontro di gioco. Il centrocampista è sembrato da subito molto dolorante e con difficoltà nella respirazione. Il calciatore si è sottoposto a esami strumentali e – secondo quanto riportato da Mediaset – si tratta solo di una forte contusione.

Foto: Instagram Sensi