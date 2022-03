Monza primo in B, il messaggio di Frattesi: “Che felicità. Il gol al 95′ è come se l’avessi segnato io”

Il gol al 95′ di Barberis ha spalancato le porte del primo posto al Monza, ora in vetta alla B in solitaria (in attesa delle gare di oggi di Pisa e Cremonese). Un traguardo importante per i brianzoli, festeggiato anche da Davide Frattesi. “Dottore, che felicità! E’ come se quel gol l’avessi segnato io al 95esimo!”, il messaggio affettuoso inviato dal centrocampista del Sassuolo e grande ex biancorosso ad Adriano Galliani. “Un abbraccio grande” la coda del messaggio, come si legge su monza-news.it, del giocatore che recentemente ha rinnovato col club emiliano.

FOTO: Sito Monza