Monza, Pessina annuncia: “Devo operarmi”. Stagione finita

Tegola per il Monza che perde il capitano Matteo Pessina che non tornerà in campo quest’anno. E’ arrivato l’annuncio del centrocampista del Monza sui social: necessaria l’operazione. Il centrocampista in realtà è già fermo da tempo ma ora sarà costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico.

A confermarlo è stato lo stesso Pessina tramite un lungo post pubblicato sui social domenica 23 marzo 2025: "Negli ultimi mesi ho dovuto vivere anch'io alcune esperienze per la prima volta. Non avevo mai subito un infortunio che mi ha tenuto lontano dai campi per così tanto tempo. Il desiderio di rientrare ha fatto i conti, negli ultimi giorni, con la realtà e la razionalità: nei prossimi giorni subirò un'operazione chirurgica che concluderà qui la mia stagione. È stata una decisione difficile ma necessaria, presa in accordo con il club e lo staff medico" ha annunciato Pessina.