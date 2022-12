Monza, Pablo Marì è tornato ad allenarsi con la squadra

Pablo Marì, difensore centrale del Monza con un trascorso all’Arsenal, è tornato ad allenarsi in gruppo. Il difensore fortemente voluto da Galliani aveva subito uno stop a causa di un episodio violento che gli era accaduto fuori dal campo qualche mese fa. A causa dell’accoltellamento che aveva subito in un centro commerciale, per Pablo Marì, inizialmente, era previsto uno stop di 3 mesi, ma già da oggi è tornato ad allenarsi in gruppo. Il tempo di recupero potrebbe quindi accorciarsi.

Foto: Instagram Pablo Marì