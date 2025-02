Monza, Nesta non era il problema. Il ritorno ora serve a nulla

Adriano Galliani è un grande dirigente, ma ha sbagliato diverse cose – praticamente tutto – in questa stagione. Dopo un mercato estivo insufficiente, a gennaio peggio ancora, l’idea era quella di risolvere il problema esonerando Nesta per chiamare Salvatore Bocchetti. Un disastro. E magari ora il Monza pensa, alla luce di risultati solo negativi con assuefazione alla sconfitta, di richiamare Nesta. Ma prima Nesta non era il problema, a maggior ragione ora – se tornasse – non potrebbe risolverlo. Il Monza è padrone di fare come ritiene, ma forse sarebbe il caso di ammettere l’errore senza richiamare l’allenatore che fu ritenuto “colpevole” degli errori di Galliani. Ma spesso funziona così: scaricare sugli altri gli errori tuoi. Quindi prepariamoci al Nesta bis…

FOTO: Instagram Monza