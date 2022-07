Monza, Lecce e Cremonese: il mercato delle neopromosse

Il mercato in Serie A è in continua evoluzione, colpi importanti e sorprese. Tra le squadre impegnate ci sono anche le tre neopromosse: Monza,Lecce e Cremonese. Tra le tre i brianzoli sono sicuramente la squadra più attiva, col duo Berlusconi-Galliani scatenato. Lecce e Cremonese invece continuano con acquisti mirati a rinforzare la rosa.

Per la prima volta in serie A, il Monza sta preparando un mercato scoppiettante. L’obiettivo della dirigenza è il decimo posto. Per far questo sono arrivati: Cragno, Carboni,Ranocchia, Birindelli, Pessina e Sensi. Acquisti di spessore che potrebbero continuare ancora. Prima dell’esordio assoluto col Torino del 13 agosto, potrebbero arrivare altri colpi a sorpresa.

Il Lecce vittorioso per 7-0 nell’amichevole contro Rovereto si prepara alla Serie A con i favori dei pronostici. Tra le tre neopromosse è sicuramente quella con maggior esperienza nella serie massima. Il presidente Corvino sta puntellando la rosa in quei reparti che richiedevano degli interventi necessari. Al momento sono arrivati il portiere Brancolini, l’esterno Frabotta e l’attaccante Ceesey. In chiusura anche Baschirotto dall’Ascoli.

Per la Cremonese che torna in A a distanza di trent’anni quasi il mercato procede con gli investimenti guidati dall’esperto direttore Braida. A Cremona sono arrivati il portiere dell’Inter Radu, il difensore ex Sassuolo Chiriches ed è stato riscattato Sernicola, giocatore fondamentale che ha contribuito la scorsa stagione alla promozione.

La serie A sta per ripartire con le neopromosse cariche e decise a conquistare fin da subito punti salvezza, guidati dai loro tecnici ma anche dalla dirigenza che sta regalando colpi importanti.