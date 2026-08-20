Monza, Juric: “Andremo a San Siro non solo per difenderci. L’Inter è di un altro pianeta”

20/08/2026 | 15:59:11

Ivan Juric, neoallenatore del Monza, ha presentato la sfida contro l’Inter a San Siro sabato alle 18:30.

Sull’Inter: “È di un altro pianeta, giocano così da anni. I concetti sono sempre gli stessi ed è la miglior squadra d’Italia”.

Sul nuovo acquisto Tourè: “Non lo avremo per un po’, deve cominciare ad allenarsi. Può giocare a destra, ma noi l’abbiamo preso per giocare in mezzo. Con l’Inter cercheremo di divertirci, dirò questo ai ragazzi”.

Sull’impostazione tattica del Monza: “Vedremo se giocheremo a tre o quattro. Non staremo bassi e non vogliamo subire troppo. Non voglio andare a San Siro solo per difendermi, sicuramente soffriremo, ma mi piace andare a provarci”.

Foto: Instagram Monza