Monza-Inter 2-2: Pio Esposito segna di tacco, Azzi pareggia all’89’. Ai rigori vincono i nerazzurri
12/08/2025 | 23:03:22
Monza e Inter pareggiano 2-2 nel test dell’U-Power Stadium. Al gol di Ciurria rispondono i nerazzurri con autorete di Birindelli. A inizio ripresa i nerazzurri partono forte, Pio Esposito segna il gol del vantaggio di tacco al 52′. Azione nata con un tiro dal limite di Darmian che sbuca dalle parti di Francesco Pio Esposito: l’ex centravanti Spezia spalle alla porta devia con il tacco spiazzando il portiere senza pensarci due volte. Nel finale Azzi, dimenticato dalla retroguardia nerazzurra dopo la girandola di cambi, sigla il 2-2 finale. Ai rigori i nerazzurri vincono 5-4 con rete decisiva di Thuram.
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Brorsson (73′ Delli Carri), Izzo (59′ Carboni), Lucchesi (73′ Ravanelli); Birindelli (78′ Sardo), Pessina (66′ Galazzi), Colombo (59′ Obiang), Ciurria (78′ Martins); Colpani (65′ Azzi), Caprari (69′ Maric); Mota (42′ Ganvoula). All. Bianco.
INTER (3-5-2): Martinez; Darmian (84′ Mosconi), De Vrij (69′ Acerbi), Carlos Augusto (84′ Cocchi); Luis Henrique (69′ Pavard), Sucic (69′ Barella), Asllani (84′ Bovo), Mkhitaryan (84′ Kamate), Dimarco (69′ Bastoni); Bonny (69′ Thuram), Pio Esposito (69′ Lautaro Martinez). All. Chivu
FOTO: X Inter