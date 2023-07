Monza, iniziate le visite mediche di Gagliardini

Roberto Gagliardini si appresta a diventare un nuovo giocatore del Monza. Il centrocampista italiano ha iniziato le visite mediche di rito con il club brianzolo negli scorsi minuti. Un’operazione che, come vi avevamo anticipato, è iniziata già la scorsa estate e si è concretizzata sempre più durante la scorsa stagione, complice anche il poco spazio trovato all’Inter. Il centrocampista si trasferisce a parametro zero dopo essere andato in scadenza con l’Inter:

Foto: Instagram Gagliardini